كنت أتمنى تعزيني في والدي.. مي عمر ترد على ياسمين عبد العزيز بعد جدل الأكثر مشاهدة

ردت الفنانة مي عمر، على الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ بعد إعلانها أنها “الأكثر مشاهدة” بمسلسلها “وننسى اللي كان”، وذلك قبل مسلسل “الست موناليزا” الذي تلعب بطولته مي عمر.

مي عمر ترد علي ياسمين عبد العزيز

وكتبت مي عمر في منشور عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها، تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي، مش في بوست ترتيب المسلسلات.. ربنا ما يوريكي حزن شكرا”.

يذكر أن الساعات الأخيرة شهدت يما يشبه “معركة كلامية” بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز، على “صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان”، بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم ك من روَّج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بـ"المعتمدة وغير المزورة" تؤكد أن مسلسله “إفراج” هو المتصدر.

وخرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور من سيارة فارهة، مرتديا أفخم الملابس؛ ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، كما سخر من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر.

ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بطلة مسلسل "وننسى اللي كان"، على خط المشكلة، ونشرت صورتها برفقة والدة الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: “صورة يمكنك سماعها”.