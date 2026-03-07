محافظ الغربية يبحث مع الهيئة القبطية الإنجيلية إطلاق مشروع “الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا”

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، وفد التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي ضم سوازان صدقي، مدير التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسهير عزيز، مدير المواقع التنموية بالهيئة، ونرمين كمال، رئيس المنطقة الجغرافية الغربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وإطلاق عدد من المبادرات التنموية والبيئية والصحية التي تستهدف خدمة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار توجه محافظة الغربية لتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع نطاق المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال اللقاء، تمت مناقشة إطلاق مشروع “الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا”، والذي يستهدف دعم منظومة إعادة تدوير المخلفات وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم قضايا البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع بحث تنفيذ مجموعة من الخدمات والمبادرات الصحية، من بينها تنظيم قوافل طبية متكاملة وبرامج لتحسين صحة العيون، إلى جانب مبادرات لدعم وتطوير الثروة الحيوانية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في القرى الأولى بالرعاية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التنموية ومنظمات المجتمع المدني الجادة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشراكات المجتمعية تمثل ركيزة مهمة لتنفيذ مبادرات تنموية فعالة تحقق أثرًا ملموسًا يشعر به المواطن على أرض الواقع.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن تقديرهم للتعاون مع محافظة الغربية، مؤكدين حرص الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات تنموية تستهدف تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز فرص حصولهم على الخدمات والموارد بشكل عادل، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتنفيذ مبادرات صحية وبيئية تسهم في تحسين مستوى الخدمات داخل القرى والمناطق الأولى بالرعاية.