قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية
نقابة المعلمين المصرية.. 26 عامًا من الصراعات والحراسة القضائية وانتخابات يتيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يبحث مع الهيئة القبطية الإنجيلية إطلاق مشروع “الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا”

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، وفد التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي ضم سوازان صدقي، مدير التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسهير عزيز، مدير المواقع التنموية بالهيئة، ونرمين كمال، رئيس المنطقة الجغرافية الغربية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وإطلاق عدد من المبادرات التنموية والبيئية والصحية التي تستهدف خدمة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار توجه محافظة الغربية لتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع نطاق المبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال اللقاء، تمت مناقشة إطلاق مشروع “الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا”، والذي يستهدف دعم منظومة إعادة تدوير المخلفات وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة في دعم قضايا البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تناول الاجتماع بحث تنفيذ مجموعة من الخدمات والمبادرات الصحية، من بينها تنظيم قوافل طبية متكاملة وبرامج لتحسين صحة العيون، إلى جانب مبادرات لدعم وتطوير الثروة الحيوانية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في القرى الأولى بالرعاية.

 

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التنموية ومنظمات المجتمع المدني الجادة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشراكات المجتمعية تمثل ركيزة مهمة لتنفيذ مبادرات تنموية فعالة تحقق أثرًا ملموسًا يشعر به المواطن على أرض الواقع.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن تقديرهم للتعاون مع محافظة الغربية، مؤكدين حرص الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات تنموية تستهدف تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز فرص حصولهم على الخدمات والموارد بشكل عادل، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتنفيذ مبادرات صحية وبيئية تسهم في تحسين مستوى الخدمات داخل القرى والمناطق الأولى بالرعاية.

أخبار محافظ الغربية تحسين خدمات ردع مخالفين الطائفة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

ترشيحاتنا

الموازنة العامة

المالية: صرفنا 2.625 تريليون جنيه في 7 شهور لتمويل احتياجات الموازنة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. الجرام وصل 8,265 جنيه الحق اشتري

سعر الذهب

صعود جديد.. 20 جنيها زيادة في سعر الذهب مع بدء التعاملات المسائية اليوم

بالصور

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة
طريقة عمل ورقة اللحمة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

نهال طايل
نهال طايل
نهال طايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد