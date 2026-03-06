صحة الغربية: اعتماد مركز طب أسرة ببنا ابو صير وفق معايير GAHAR الدولية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية عن نجاح وحدة طب الأسرة ببنا ابو صير التابعة لمركز سمنود في الحصول على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقًا لمعايير (GAHAR)، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، لمدة عام، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية.

توجيهات وزارة الصحة

وجاء ذلك وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، الداعمة لتعزيز منظومة الجودة وتحقيق أعلى معايير السلامة للمرضى.

تحسين خدمات المواطنين

وقال الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن هذا النجاح يأتي امتدادًا لسلسلة النجاحات السابقة، حيث تم من قبل اعتماد ، مركز طب الأسرة بشوبر ، مركز طب الأسرة بنواج ، وحدة صحة الأسرة بكفر فيالة ومركز طب الأسرة بحانوت ووحدة طب الاسرة بنهطاى.

رفع كفاءة الخدمات الصحية

كما تم إعادة اعتماد مركز صحة الأسرة بحانوت لمدة عام، تأكيدًا على استمرارية الإلتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل منشآت الرعاية الأولية بالمحافظة

تفعيل روح العمل الجماعي



كما قال الدكتور اسامة أن هذا الإنجاز ثمرةً للجهود المكثفة والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات المعنية تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم وكيلة المديرية مشيدًا بمتابعة فرق اشراف المديرية بقيادة الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة مروة دويدار مدير إدارة سلامة المرضى وذلك بالتعاون مع فريق إدارة سمنود بقيادة الدكتورة نبيلة خليل ، وفريق الإشراف على الوحدات، في نموذج يُجسد روح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، بما يعكس حرص المديرية على تطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد ، وجارٍ العمل على اعتماد باقي الوحدات في المرحلة الثانية، واستكمال المرحلة الأولى وفق الخطة الزمنية الموضوعة، دعمًا لرؤية الدولة نحو منظومة صحية متكاملة ومستدامة.