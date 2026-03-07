تكثيف الحملات الرقابة على 148 مخبزاً بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وفي استجابة سريعة لما تم رصده من شكاوى المواطنين علي الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية بشأن جودة رغيف الخبز على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين ، تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز ، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم كاملة.

وأضاف أنه أسفرت الحملات التموينية الموسعة التي نفذتها مديرية التموين خلال اليومين الماضيين عن المرور على (١٤٨) مخبزاً، حيث تم تحرير (٤٧) محضر مخالفة للمخابز غير الملتزمة، تنوعت ما بين نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتوقف عن الإنتاج بدون عذر، والعمل بدون ترخيص.

شملت الحملات عدداً من المراكز (بلبيس – مدينة الزقازيق – ديرب نجم)، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.