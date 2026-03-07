مي عبد الحميد: الوحدات الجاري تنفيذها تبلغ نحو 112 ألف وحدة سكنية بالعاصمة

أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يواصل تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها يبلغ نحو 112 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 59 ألف وحدة منها في حدائق العاصمة.

وقالت إن الصندوق ينفذ كذلك وحدات ضمن مشروع الإسكان الأخضر الذي يعتمد على معايير البناء الصديق للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت أنه يجري تنفيذ 14,375 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية في العاشر.

وأكدت أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي وتوفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل في المدن الجديدة.