مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة

أفادت شبكة CNN أن مسئولين إيرانيين هددوا بمهاجمة أهداف أمريكية جديدة.

وقال مسئولون إيرانيون: "سنهاجم مواقع أمريكية جديدة لم تكن مستهدفة من قبل. إذا هاجموا أهدافاً جديدة، فسنهاجم أهدافاً جديدة أيضاً".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مسئوليته عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وقال الحرس الثوري، في بيان السبت، إن ناقلة النفط التي تحمل الاسم التجاري "Prima" تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، بعدما تجاهلت تحذيرات متكررة من البحرية الإيرانية بوقف الحركة في المضيق بسبب الأوضاع الأمنية.

وأكدت طهران، أن الناقلة المستهدفة مرتبطة بالولايات المتحدة، ما يضيف بعدًا جديدًا للتوتر المتصاعد بين الجانبين في المنطقة.

وجاء الهجوم في ظل إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى شبه توقف لحركة الملاحة في الممر الحيوي، خاصة مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وفي موقف تصعيدي، توعد الحرس الثوري الإيراني القوات الأمريكية التي تعتزم مرافقة السفن التجارية لعبور المضيق.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني إن طهران “بانتظارهم”، داعيًا واشنطن إلى تذكر حادثة استهداف ناقلة النفط الأمريكية العملاقة "بريدجتون" عام 1987، إضافة إلى الهجمات الأخيرة التي طالت ناقلات نفط في المنطقة.

في المقابل، أعلن وزير الطاقة الأمريكي طريس رايت أن البحرية الأمريكية تستعد لمرافقة السفن التجارية لضمان مرورها بأمان عبر المضيق الاستراتيجي.