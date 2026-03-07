مساعد الرئيس الإيراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على أي اعتداء من القواعد الأمريكية

أكد سيد مهدي طباطبائي، مساعد الشئون الإعلامية في مكتب الرئيس الايراني ان القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم على اعتداءات القوات الامريكية وفق التعليمات المبلغة.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن طباطبائي كتب في صفحته على منصة اكس: إذا لم تتعاون دول المنطقة مع العدوان الأمريكي علينا فاننا سوف لن نهاجمها ، إن ايران لن تخضع للإكراه أبدا وقواتنا المسلحة ووفقا للتعليمات التي تم إبلاغها بها سترد بحزم على العدوان الذي يشن انطلاقا من القواعد الامربكية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني عن تعرض 6668 مرفقا مدنيا لأضرار خلال الهجمات التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، السبت: "من بين هذه الأهداف 5535 وحدة سكنية، 1041 وحدة تجارية، 14 مركزا طبيا، 65 مدرسة و13 مركزا تابعا للهلال الأحمر، ما يعكس الحجم الكبير للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة".

وأضاف البيان: "خلال هذه الهجمات، تضررت عدد من سيارات الإغاثة والإنقاذ، وللأسف أصيب عدد من متطوعي الهلال الأحمر أثناء تنفيذ مهامهم الإغاثية".

من جانبه، قدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذارًا لدول الخليج العربي في خطابٍ هام صباح السبت، مؤكدًا أن طهران ستتوقف عن شنّ أي هجمات على جيرانها ما لم تنطلق أي هجمات على إيران من تلك الدول.

وقال بزشكيان، في خطابٍ بثّه التلفزيون الرسمي: "أعتذر شخصيًا للدول المجاورة التي تعرّضت لهجمات إيرانية. لا نعتزم مهاجمة الدول المجاورة، وكما قلت مرارًا وتكرارًا، فهم إخوتنا".

وأضاف أن مجلس القيادة الثلاثي، الذي يتولى الحكم المؤقت لإيران، "أبلغ القوات المسلحة أنه من الآن فصاعدًا، لا ينبغي شنّ أي هجوم على الدول المجاورة أو إسقاط صواريخ عليها إلا إذا أرادت هي مهاجمتنا من تلك الدول".

وتابع: "أعتقد أننا بحاجة إلى حلّ هذه المسألة بالدبلوماسية بدلًا من القتال وإثارة المشاكل مع الدول المجاورة".