برلمانية: نصف الشعب أصحاب معاشات ويجب دعمهم بآليات جديدة لحياة كريمة

أكدت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب، أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم 11 مليون شخص، وفي حال افتراض أن كل أسرة تضم 4 أفراد فإننا نتحدث عن عدد كبير يقترب من نصف الشعب المصري، قائلة: "نصف الشعب المصري أصحاب معاشات"، ولعلينا التفكير خارج الصندوق لدعم هذه الفئة، من أجل توفير حاة كريمة لهم.

ولفتت إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بخصوص المعاشات، يتضمن مقترح إطلاق ودائع بعائد يصل إلى 20% لمساعدة أصحاب المعاشات، مؤكدة أن الهدف من هذا المقترح هو حفظ كرامة أصحاب المعاشات.

وأضافت عضو مجلس النواب المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنها تسعى إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات، موضحة أن أصحاب المعاشات يحصلون عند خروجهم على مكافأة نهاية الخدمة، والتي تختلف قيمتها من شخص لآخر.

وأوضحت أنه في حال وضع هذه المكافأة في أحد البنوك أو في البريد، يمكن أن يحصل صاحب المعاش على عائد يساعده على توفير حياة كريمة لأسرته، مشيرة إلى أن هذا المقترح يهدف أيضًا إلى حماية بعض أصحاب المعاشات من التعرض لعمليات النصب من قبل بعض الأشخاص الذين يستولون على أموالهم تحت خدعة توظيف الأموال.

وأشارت إلى أنها تقدمت بالفعل بالطلب، لكنه لم يُناقش حتى الآن، مؤكدة أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات جديدة لدعم أصحاب المعاشات.