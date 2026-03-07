معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

حذر خبراء من ظاهرة شائعة تُعرف باسم حصوات اللوزتين، وهي كتل صغيرة صلبة تتكون داخل تجاويف اللوزتين نتيجة تراكم بقايا الطعام والبكتيريا والمعادن مثل الكالسيوم، وقد تسبب رائحة فم كريهة وبعض الأعراض المزعجة.

ما هي حصوات اللوزتين؟

أوضح الخبراء أن هذه الحصوات، المعروفة طبيًا باسم tonsilloliths، تظهر غالبًا على شكل حبيبات بيضاء أو صفراء صغيرة داخل اللوزتين، وقد تكون واحدة أو عدة حصوات بأحجام مختلفة.

بحسب المتخصصين، تتكون حصوات اللوزتين عندما تتجمع بقايا الطعام والخلايا الميتة والبكتيريا داخل التجاويف الصغيرة الموجودة في اللوزتين، والمعروفة باسم "الشقوق اللوزية". ومع مرور الوقت تتصلب هذه المواد وتتحول إلى كتل صغيرة تشبه الحصى.

ورغم أن هذه الحالة غالبًا لا تُعد خطيرة، فإنها قد تسبب بعض الأعراض المزعجة لدى بعض الأشخاص، وفقا لما نشر في موقع Cleveland Clinic.

أعراض حصوات اللوزتين

وتشير التقارير الطبية إلى أن أبرز أعراض حصوات اللوزتين تشمل:

ـ رائحة الفم الكريهة (أكثر الأعراض شيوعًا)

ـ طعم غير مستحب في الفم

ـ التهاب أو ألم في الحلق

ـ السعال المستمر

ـ ألم في الأذن

ـ صعوبة في البلع

ـ الإحساس بوجود جسم عالق في الحلق

أسباب ظهور حصوات اللوزتين

يوضح الخبراء أن السبب الرئيسي لظهور هذه الحصوات هو تراكم البقايا داخل شقوق اللوزتين، لكن هناك عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة بها، مثل:

ـ الإصابة المتكررة بالتهاب اللوزتين

ـ وجود تجاويف كبيرة في اللوزتين

ـ الجفاف وقلة شرب الماء

ـ انتشار الحالة لدى المراهقين بشكل أكبر

طرق علاج حصوات اللوزتين

وفي كثير من الحالات يمكن التخلص من حصوات اللوزتين في المنزل بطرق بسيطة، مثل:

ـ الغرغرة بالماء الدافئ والملح

ـ السعال بقوة للمساعدة في إخراجها

ـ استخدام خيط ماء الأسنان لتنظيف اللوزتين

ـ إزالة الحصوة برفق باستخدام عود قطني

وفي حال استمرار المشكلة أو تكرارها، قد يلجأ الطبيب إلى إزالتها داخل العيادة، أو وصف أدوية لتخفيف الأعراض مثل مسكنات الألم أو المضادات الحيوية في حال وجود عدوى.

وفي الحالات النادرة التي تتكرر فيها الحصوات بشكل مزعج، قد يقترح الطبيب إجراء جراحة استئصال اللوزتين.

هل يمكن الوقاية من حصوات اللوزتين؟

ويؤكد الأطباء أن الوقاية الكاملة قد لا تكون ممكنة دائمًا، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال:

ـ تنظيف الأسنان والخيط يوميًا

ـ تنظيف اللسان بانتظام

ـ الغرغرة بالماء بعد تناول الطعام

ـ شرب كميات كافية من الماء

ـ الإقلاع عن التدخين

ويشير الخبراء إلى أن حصوات اللوزتين ليست معدية وغالبًا لا تسبب مشاكل صحية خطيرة، كما قد تختفي من تلقاء نفسها في بعض الحالات.