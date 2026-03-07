أحمد موسى: مصر دولة آمنة مستقرة.. والمتحف المصري الكبير يزوره يوميا 20 ألف زائر

علق الإعلامي أحمد موسى على ما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية بأن مصر تعد وجهة آمنة للسياحة رغم التوترات الراهنة في الشرق الأوسط.

قال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إننا نعيش حالة من الاستقرار والأمن، وذلك بفضل جهود رجالنا، مؤكدًا أن مصر كلها آمنة وكل مكان فيها بخير، مشيرًا إلى أن رئيس البنك الدولي كان في زيارة اليوم إلى المتحف المصري الكبير.

وتابع: المتحف المصري الكبير يزوره يوميًا نحو 20 ألف زائر، كما كنت اليوم في ممشى أهل مصر، وكل الأماكن هناك مشغولة ولا يوجد مكان فارغ، لافتًا إلى أن جميع الاستثمارات المتواجدة هناك تعود لمستثمرين عرب.

أردف أحمد موسى أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات قوية جدًا، مؤكدًا أننا دائمًا نعمل من أجل تقديم صورة إيجابية عن مصر، مضيفًا: «محدش يزعل مني، لكن اللي بيروج حاجة سلبية عن مصر هتكلم عنه هنا، انتقد زي ما أنت عايز، لكن لماذا نبحث عن شيء بسيط ونترك كل الصور الإيجابية؟ دورنا التوعية ودعم بلدنا، خاصة في الوضع الحالي الذي يتطلب إجراءات استثنائية حتى نتجاوز هذا الظرف الصعب».

أكمل: «عشنا أيام الإرهاب، وكان هناك شهداء دفعوا الثمن من أجل الحفاظ على البلد، ولا نريد أن تعود تلك الأيام مرة أخرى. الحفاظ على البلد ليس مسؤولية الرئيس فقط، بل مسؤولية 110 ملايين مواطن، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين ضيف لدينا، ومن يسيء لبلدي لن نحاكمه بل نعيده إلى بلده مرة أخرى»