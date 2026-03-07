قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد 8 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار ليصبح الطقس دافئًا على أغلب أنحاء الجمهورية، على أن تعود الأجواء للبرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل.

الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدًا ستشهد أيضًا ظهور شبورة مائية في الصباح على عدد من الطرق الرئيسية والزراعية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة خلال الطقس غدًا الأحد، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

شبورة مائية صباحية
من المتوقع تكون شبورة مائية في الفترة من الساعة 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

الأرصاد تحذر وتحسم تفاصيل طقس الفترة القادمة

فرص سقوط أمطار
تشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وخليج السويس، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى بنسبة تقارب 20%.

الأرصاد الجوية

نشاط الرياح
كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة
العظمى: 21 درجة
الصغرى: 11 درجة

الإسكندرية
العظمى: 20 درجة
الصغرى: 11 درجة

مطروح
العظمى: 19 درجة
الصغرى: 10 درجات

سوهاج
العظمى: 24 درجة
الصغرى: 10 درجات

قنا
العظمى: 26 درجة
الصغرى: 11 درجة

أسوان
العظمى: 27 درجة
الصغرى: 13 درجة

نصائح الأرصاد للمواطنين

مع استمرار الأجواء الباردة نسبيًا خلال الليل وساعات الصباح، تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال الفترات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

كما شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية التي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

 

