يتزايد بحث المواطنين عن طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي ، في ظل إتاحة شركات الغاز خدمات إلكترونية متعددة تتيح للمشتركين معرفة قيمة الفاتورة الشهرية وكمية الاستهلاك بسهولة دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمة العملاء، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتخفيف الضغط على مقار الشركات.

وفرت شركات الغاز عدة وسائل مختلفة للاستعلام عن قيمة الفاتورة بما يناسب مختلف فئات المستخدمين، من بينها خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عبر الاتصال بالرقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو الرقم 5727 من الهاتف المحمول.

كما يمكن التواصل مع الخط الساخن لشركة بتروتريد على الرقم 17169 من أي هاتف أرضي أو محمول للاستفسار عن الفاتورة أو تسجيل الشكاوى.

كما تتيح الشركات أيضا استخدام تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يسمح للمشتركين بالاستعلام عن قيمة الفاتورة وتسجيل قراءة العداد الشهرية بسهولة عبر الهاتف المحمول.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي



يعد الموقع الرسمي لشركة بتروتريد المنصة الأساسية للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، حيث يوفر واجهة استخدام بسيطة تمكن المشترك من الوصول إلى بياناته بسهولة دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو إدخال بيانات معقدة، وهو ما يسهم في تعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز



تبدأ عملية الاستعلام بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد ثم اختيار خدمات العملاء والضغط على خيار الاستعلام عن فاتورة الغاز.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد المحافظة والمنطقة التابع لهما لضمان ظهور البيانات الصحيحة، ثم إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقما والموجود في أي فاتورة سابقة.

وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على عرض الفاتورة، لتظهر تفاصيل الفاتورة متضمنة كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق، بما يتيح للمشترك الاطلاع على جميع البيانات المالية الخاصة بالفاتورة بشكل واضح وفي صفحة واحدة.