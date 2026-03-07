قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
أحمد موسى: أحيي دول الخليج على إجراءات منع تصوير الضربات الإيرانية
يامال يقود برشلونة للفوز على بلباو وتعزيز صدارة الدوري الإسباني
مش عارفين نوصل لك.. أحمد موسى يبحث عن فائزة بجائزة برنامج نورانيات قرآنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي

طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز الطبيعي
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز الطبيعي
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين عن طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي ، في ظل إتاحة شركات الغاز خدمات إلكترونية متعددة تتيح للمشتركين معرفة قيمة الفاتورة الشهرية وكمية الاستهلاك بسهولة دون الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمة العملاء، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتخفيف الضغط على مقار الشركات.

طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز 

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز 

وفرت شركات الغاز  عدة وسائل مختلفة للاستعلام عن قيمة الفاتورة بما يناسب مختلف فئات المستخدمين، من بينها خدمة الرد الصوتي التفاعلي IVR عبر الاتصال بالرقم 09000727 من الهاتف الأرضي أو الرقم 5727 من الهاتف المحمول.

 كما يمكن التواصل مع الخط الساخن لشركة بتروتريد على الرقم 17169 من أي هاتف أرضي أو محمول للاستفسار عن الفاتورة أو تسجيل الشكاوى.

كما تتيح الشركات أيضا استخدام تطبيق بتروميتر المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يسمح للمشتركين بالاستعلام عن قيمة الفاتورة وتسجيل قراءة العداد الشهرية بسهولة عبر الهاتف المحمول.

طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي


يعد الموقع الرسمي لشركة بتروتريد المنصة الأساسية للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، حيث يوفر واجهة استخدام بسيطة تمكن المشترك من الوصول إلى بياناته بسهولة دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد أو إدخال بيانات معقدة، وهو ما يسهم في تعزيز الاعتماد على الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم.

طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز 
 

تبدأ عملية الاستعلام بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد ثم اختيار خدمات العملاء والضغط على خيار الاستعلام عن فاتورة الغاز. 

بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد المحافظة والمنطقة التابع لهما لضمان ظهور البيانات الصحيحة، ثم إدخال رقم المشترك المكون من 16 رقما والموجود في أي فاتورة سابقة.

وبعد التأكد من صحة البيانات يتم الضغط على عرض الفاتورة، لتظهر تفاصيل الفاتورة متضمنة كمية الاستهلاك وقيمة المبلغ المستحق، بما يتيح للمشترك الاطلاع على جميع البيانات المالية الخاصة بالفاتورة بشكل واضح وفي صفحة واحدة.

الاستعلام ودفع فاتورة الغاز الطبيعي فاتورة الغاز الطبيعي الغاز المنزلي الطبيعي طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

صورة ارشيفية

ارتفاع طفيف للذهب المحلي رغم تذبذب الأونصة العالمية.. وعيار 21 يلامس 7600 جنيه

ترشيحاتنا

عبد الظاهر السقا

عبد الظاهر السقا : مهمة المدير الرياضي في الاتحاد السكندري أصعب بكثير من الأهلي

أحمد فتحي

أحمد فتحي يكشف كواليس تجربته مع بيراميدز وعلاقته بسيد عبد الحفيظ

بن شرقي

أحمد ربيع يتفوق على بن شرقي.. بالأرقام

بالصور

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد