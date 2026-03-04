قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
محافظات

بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمّم غازي داخل منزلهم بمدينة المنيا، نتيجة تسرب غاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى المستشفى، يعانون من أعراض هبوط عام وقيء مستمر، يُرجح أنها نتيجة استنشاق غاز داخل مسكنهم.

وتبين أن المصابين هم: عمرو ب. م، 45 سنة، وامتثال ج. م، 45 سنة، وأثينات ع. ب، 6 سنوات، ومحمد ع. ب، 8 سنوات، والحسيني ع. ب، 3 سنوات.

تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، مع إخطار الجهات المعنية لفحص موقع الحادث وبيان سبب التسرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما حرّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، مع التأكد من سلامة التوصيلات داخل المنزل منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع.
 

المنيا تسمم إصابة المصابين

