بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمّم غازي داخل منزلهم بمدينة المنيا، نتيجة تسرب غاز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى المستشفى، يعانون من أعراض هبوط عام وقيء مستمر، يُرجح أنها نتيجة استنشاق غاز داخل مسكنهم.

وتبين أن المصابين هم: عمرو ب. م، 45 سنة، وامتثال ج. م، 45 سنة، وأثينات ع. ب، 6 سنوات، ومحمد ع. ب، 8 سنوات، والحسيني ع. ب، 3 سنوات.

تم نقل المصابين لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، مع إخطار الجهات المعنية لفحص موقع الحادث وبيان سبب التسرب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما حرّر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، مع التأكد من سلامة التوصيلات داخل المنزل منعًا لتكرار مثل هذه الوقائع.

