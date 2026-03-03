قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

محمد سمير

سادت حالة من عدم الرضا داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجاه مستوى طاهر محمد طاهر خلال مواجهة زد إف سي الأخيرة في الدوري الممتاز، رغم حصوله على فرصة كاملة في التشكيل الأساسي.

وجاءت مشاركة طاهر على حساب لاعبين بارزين، من بينهم محمود حسن “تريزيجيه” العائد من الإصابة، وكذلك حسين الشحات، في إشارة واضحة إلى رغبة الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب في منحه الثقة والدفع به لاستعادة مستواه المعروف.

لكن اللاعب لم ينجح في استثمار الفرصة، إذ لم يقدم المردود المنتظر منه على الصعيد الهجومي، كما لم يساهم بالشكل الكافي في الواجبات الدفاعية، وهو ما لفت أنظار الجهاز الفني خلال اللقاء.

ورغم تواجده في مراكز متقدمة وصناعة بعض التحركات، فإن اللمسة الأخيرة غابت عنه، وأهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بتسهيل مهمة الفريق في المباراة، وهو ما جعل اللقاء يسير في اتجاه أكثر تعقيدًا حتى الدقائق الأخيرة.

وترى الرؤية الفنية داخل الأهلي أن هناك تراجعًا نسبيًا في مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بما قدمه في مراحل سابقة، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم وضعه داخل التشكيل الأساسي.

ويفكر الجهاز الفني في إعادة طاهر إلى مقاعد البدلاء خلال المباريات المقبلة، بهدف منحه فرصة لاستعادة تركيزه بعيدًا عن ضغوط المشاركة الأساسية، على أن يعود بشكل أقوى وأكثر جاهزية عندما يستعيد مستواه المعروف.

ويأتي ذلك في ظل المنافسة القوية داخل صفوف الأهلي، خاصة في مركز الجناح، مع جاهزية أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق، ما يجعل معيار المشاركة مرتبطًا بالجاهزية الفنية والبدنية في المقام الأول

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

السجود في الصلاة

هل أقول الله أكبر مرتين عند القيام من السجود في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا .. وما مقدارها للشخص الواحد؟ اعرف جميع أحكامها

مقدار زكاة الفطر 2026

مقدار زكاة الفطر 2026 .. اعرف قيمتها بالجنيه والكيلو ولمن تُعطى وآخر موعد لإخراجها

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

