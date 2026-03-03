توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

سادت حالة من عدم الرضا داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجاه مستوى طاهر محمد طاهر خلال مواجهة زد إف سي الأخيرة في الدوري الممتاز، رغم حصوله على فرصة كاملة في التشكيل الأساسي.

وجاءت مشاركة طاهر على حساب لاعبين بارزين، من بينهم محمود حسن “تريزيجيه” العائد من الإصابة، وكذلك حسين الشحات، في إشارة واضحة إلى رغبة الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب في منحه الثقة والدفع به لاستعادة مستواه المعروف.

لكن اللاعب لم ينجح في استثمار الفرصة، إذ لم يقدم المردود المنتظر منه على الصعيد الهجومي، كما لم يساهم بالشكل الكافي في الواجبات الدفاعية، وهو ما لفت أنظار الجهاز الفني خلال اللقاء.

ورغم تواجده في مراكز متقدمة وصناعة بعض التحركات، فإن اللمسة الأخيرة غابت عنه، وأهدر أكثر من فرصة كانت كفيلة بتسهيل مهمة الفريق في المباراة، وهو ما جعل اللقاء يسير في اتجاه أكثر تعقيدًا حتى الدقائق الأخيرة.

وترى الرؤية الفنية داخل الأهلي أن هناك تراجعًا نسبيًا في مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بما قدمه في مراحل سابقة، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم وضعه داخل التشكيل الأساسي.

ويفكر الجهاز الفني في إعادة طاهر إلى مقاعد البدلاء خلال المباريات المقبلة، بهدف منحه فرصة لاستعادة تركيزه بعيدًا عن ضغوط المشاركة الأساسية، على أن يعود بشكل أقوى وأكثر جاهزية عندما يستعيد مستواه المعروف.

ويأتي ذلك في ظل المنافسة القوية داخل صفوف الأهلي، خاصة في مركز الجناح، مع جاهزية أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق، ما يجعل معيار المشاركة مرتبطًا بالجاهزية الفنية والبدنية في المقام الأول