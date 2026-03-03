هشام نصر : جوهر نبيل يدرس ملف أرض أكتوبر .. وأيمن ممدوح عباس مرشح لشركة الكرة بالزمالك

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك أن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وعد المجلس بدارسة ملف أزمة أرض أكتوبر.

وقال هشام نصر الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان : “ اجتمعنا مع جوهر نبيل واطلعناه على تفاصيل أزمة أرض أكتوبر ووعدنا بدراستها وقالنا هرجع ليكم بالخبر اليقين ونتمنى له التوفيق والسداد في خطواته المقبلة”.

ويضيف نائب رئيس نادى الزمالك :"أيمن ممدوح عباس ضمن المرشحين لتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك ، نبحث ضمن المرشحين عن الفكر الإداري الرياضى بجانب القوة المادية ".

وتابع:"قناة الزمالك تحسنت كثيراً برؤية هانى شاكر ووجود ماهر غريب والوجوه الشابة التي دفعنا بها"

ويضيف هشام نصر:" حسين ليبيب أخويا ، وأحمد سليمان واخد جنب مننا ومع ذلك بيحضر كل الجلسات وبيشارك في كل شيء يخص النادي"

وتابع :" رئاسة الزمالك شرف كبير، ورسالتى للجمهور كملوا زي ما انتوا في دعم النادي ".