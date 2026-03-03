يعد طاجن البامية باللحمة من الأكلات الشهية والمغذية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن بامية باللحمة من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير:



بامية

لحمة

بصل

ثوم

فلفل حار

عصير ليمون

طماطم مفرومة

صلصة طماطم

رشة سكر

فلفل حار

ملح

فلفل أسود

بهارات

جوزة الطيب

مكعب مرق

سمنة

بابريكا

أرز بالشعرية للتقديم

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة



في حلة بها سمنة شوحي البصل مع الثوم ثم ضعي قطعة اللحمة الملبسة واتركيها حتى تتحمر.



أضيفي البامية وصلصة الطماطم والطماطم المفرومة وكل البهارات ومكعب مرقة واتركيها حتى تتسبك وانقليها إلى طاجن الفرن واتركيها حتى تمام النضج وتقدم.