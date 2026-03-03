اتحاد الطائرة يعلن جدول نصف نهائي ونهائي كأس مصر للآنسات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة - آنسات، والمقرر إقامتها على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وتشهد المرحلة الحاسمة مشاركة 4 فرق، وهم: الأهلي والزمالك والمقاولون العرب ودلفي، في صراع قوي على لقب البطولة.

وتُقام مباراتا نصف النهائي يوم السبت 14 مارس، حيث يلتقي الزمالك مع دلفي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، فيما يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتُستكمل المنافسات يوم الأحد 15 مارس، بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث في الثامنة والنصف مساءً، على أن تُقام المباراة النهائية في العاشرة والنصف مساءً.