ماكرون : أمرت بتوجه حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجه حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لديها اتفاقيات دفاعية مع قطر والكويت والإمارات وستظهر تضامنها.



وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قدرات جوية ودفاعية وفرقاطة إلى قبرص للمساعدة في حمايتها.



وأكد ماكرون أنه لا يمكن لفرنسا أن تقبل بالأعمال العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

وتابع الرئيس الفرنسي:" إذا قررت إسرائيل القيام بعملية برية في إيران فسيكون ذلك تصعيدا خطيرا وخطأ استراتيجيا".