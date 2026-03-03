أحمد موسى: تضارب بشأن موعد انتهاء الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تضاربا حول موعد انتهاء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، موضحا أن الأمريكيين أنفسهم بينهم اختلاف في تصريحاتهم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط يدفع ثمنه الأمريكي والروسي والصيني والعالم العربي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن العالم عينه على ما يجري في المنطقة حيث إن كل عتاد أمريكا وسلاحها في الشرق الأوسط وفرنسا تحرك حاملة الطائرات وتنقل أسلحة وطائرات.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه في المنتصف اختفت القضية الفلسطينية ومفيش كلام عليها وهذا هو المطلوب لأن الجميع يتابع إيران والمنشآت النووية والحرب الدائرة هناك.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن المشكلة اليوم ليست إسقاط النظام الإيراني ولكن تدمير إيران ولا تكون موجودة على الخريطة.