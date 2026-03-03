الضويني يهنئ طالبي الأزهر الفائزين بالمركزين الأول والثاني في جائزة دبي للقرآن

هنأ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ابنة الأزهر الشريف، الطالبة جنى إيهاب محمد رمضان، المقيدة بالصف الأول الثانوي بمعهد محمد سيد طنطاوي الأزهري، لفوزها بالمركز الأول على مستوى العالم في جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم (فئة الفتيات)، بعد منافسة شريفة مع أكثر من 5000 متسابق من 105 دول حول العالم.

الضويني يهنئ طالبي الأزهر الفائزين بالمركزين الأول والثاني بجائزة دبي للقرآن

كما تقدم وكيل الأزهر، عبر حسابه الخاص على فيسبوك، بخالص التهنئة إلى ابن الأزهر الشريف، عمر علي عوض محمد، الطالب بالصف الأول الإعدادي بمعهد 6 أكتوبر الأزهري، لتتويجه بالمركز الثاني عالميًا في جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم (فئة البنين).

وأضاف وكيل الأزهر، "نعتز بهذه النماذج الأزهرية الرائدة التي رفعت راية مصر الأزهر عاليةً، وأثبتت جدارة أبناء الأزهر الشريف وريادتهم في ميادين القرآن الكريم وعلومه محليًا وعالميًا".