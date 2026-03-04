قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بمشاركة 5 آلاف متسابق.. طالبان أزهريان يحصدان الأول والثاني عالميا بجائزة دبي للقرآن

طالبان أزهريان يحصدان الأول والثاني عالميا بجائزة دبي للقرآن
طالبان أزهريان يحصدان الأول والثاني عالميا بجائزة دبي للقرآن
أحمد سعيد

تُوِّجت بنت الأزهر الطالبة جنى إيهاب، الطالبة معهد سيد طنطاوي الأزهري النموذجي، بالمركز الأول في الدورة الثامنة والعشرين من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026م (فئة الإناث). 

طالبان أزهريان يحصدان الأول والثاني عالميا بجائزة دبي للقرآن

في حين حقق ابن الأزهر الطالب عمر علي عوض، الطالب بمعهد 6 أكتوبر الأزهري، المركز الثاني فئة الذكور، بعد منافسة مع أكثر من 5000 متسابق من 105 دول حول العالم، وقد حفظوا القرآن الكريم وأتقنوه على أيادي معلميهم ومشايخهم بالمعاهد الأزهرية، مؤكدين ريادة المدرسة الأزهرية على في ميادين القرآن الكريم وعلومه على الساحة المحلية الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز تحت برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في إطار استراتيجية واضحة لدعم ورعاية الموهوبين من أبناء المعاهد الأزهرية وذلك بمشاركة مكتب الأزهر لدعم الابتكار والموهوبين وريادة الأعمال، وتمكينهم من المنافسة عالميًا.

وحرص د. محمد الضويني، وكيل الأزهر على تهنئة الطالبين الفائزين على صفحته الرسمية، قائلا "نعتز بهذه النماذج الأزهرية الرائدة التي رفعت راية مصر والأزهر عاليةً، وأثبتت جدارة أبناء الأزهر الشريف وريادتهم في ميادين القرآن الكريم وعلومه محليًا وعالميًا".

طالبان أزهريان يحصدان الأول والثاني عالميا بجائزة دبي للقرآن الأزهر الطالبة جنى إيهاب جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026 جائزة دبي الدولية للقرآن الطالب عمر علي عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

الهضم

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

مسلسل سوا سوا

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

اسباب أنسداد الأنف المستمر

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

بالصور

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

الهضم
الهضم
الهضم

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد