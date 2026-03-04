بمشاركة 5 آلاف متسابق.. طالبان أزهريان يحصدان الأول والثاني عالميا بجائزة دبي للقرآن

تُوِّجت بنت الأزهر الطالبة جنى إيهاب، الطالبة معهد سيد طنطاوي الأزهري النموذجي، بالمركز الأول في الدورة الثامنة والعشرين من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026م (فئة الإناث).

طالبان أزهريان يحصدان الأول والثاني عالميا بجائزة دبي للقرآن

في حين حقق ابن الأزهر الطالب عمر علي عوض، الطالب بمعهد 6 أكتوبر الأزهري، المركز الثاني فئة الذكور، بعد منافسة مع أكثر من 5000 متسابق من 105 دول حول العالم، وقد حفظوا القرآن الكريم وأتقنوه على أيادي معلميهم ومشايخهم بالمعاهد الأزهرية، مؤكدين ريادة المدرسة الأزهرية على في ميادين القرآن الكريم وعلومه على الساحة المحلية الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز تحت برعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في إطار استراتيجية واضحة لدعم ورعاية الموهوبين من أبناء المعاهد الأزهرية وذلك بمشاركة مكتب الأزهر لدعم الابتكار والموهوبين وريادة الأعمال، وتمكينهم من المنافسة عالميًا.

وحرص د. محمد الضويني، وكيل الأزهر على تهنئة الطالبين الفائزين على صفحته الرسمية، قائلا "نعتز بهذه النماذج الأزهرية الرائدة التي رفعت راية مصر والأزهر عاليةً، وأثبتت جدارة أبناء الأزهر الشريف وريادتهم في ميادين القرآن الكريم وعلومه محليًا وعالميًا".