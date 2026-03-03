قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
رياضة

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

نفي محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية صدور أي قرار من المحكمة الرياضية الدولية بشأن أحقية النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري الممتاز.

قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: حتي الأن لم تصدر محكمة التحكيم الرياضي حكمها في القضية المرفوعة من نادي بيراميدز والمتوقع صدوره في 5 مارس الجاري.

كانت المحكمة الرياضية الدولية قضت بأحقية النادي الأهلي الكاملة في التتويج بلقب الدوري الممتاز عن الموسم الماضي، رافضةً الطعن المقدم من نادي بيراميدز بشأن أحقية البطولة، ليُغلق بذلك أحد أكثر الملفات سخونة في الساحة الرياضية خلال الأشهر الماضية.

القرار جاء ليضع نقطة النهاية في نزاع قانوني شائك بدأ عقب إعلان رابطة الأندية تتويج الأهلي بطلاً للمسابقة، قبل أن يعترض نادي بيراميدز ويصعّد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، مطالبًا بإعادة النظر في أحقية اللقب.

وبحكم المحكمة الصادر اليوم، أصبح تتويج الأهلي رسميًا ونهائيًا، بعدما أكدت الجهة القضائية الرياضية الأعلى أن قرار رابطة الأندية صحيح وسليم من الناحية القانونية، وأنه لا توجد مبررات تدعو لتغيير بطل المسابقة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت حالة ترقب واسعة داخل أروقة الناديين، في ظل توقعات بتأجيل الحكم، إلا أن المحكمة حسمت الجدل وأصدرت قرارها الملزم لكافة الأطراف، لتغلق الباب أمام أي تصعيد جديد في هذا الملف.

تصعيد بيراميدز جاء بدعوى وجود ملابسات يرى النادي أنها أثرت على مسار المنافسة، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه الدفوع، مؤكدة أحقية الأهلي في اللقب وفق اللوائح والقرارات المنظمة للمسابقة.

وبذلك، تنتهي قضية شغلت الوسط الرياضي لفترة طويلة، ليبقى اللقب في خزائن الأهلي بحكم قانوني نهائي، ويبدأ الجميع صفحة جديدة عنوانها التركيز داخل المستطيل الأخضر بعيدًا عن ساحات النزاع القضائي.
 

الأهلي بيراميدز الدوري المحكمة الرياضية الدولية دوري أبطال إفريقيا

