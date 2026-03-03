"إن بي سي نيوز": ترامب الذي حمل شعار "لا للحروب الأبدية"، يفتتح حرب إيران بلا موعد انتهاء

قالت شبكة /إن بي سي نيوز/ الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ركّز في حملاته الانتخابية السابقة على معارضته للحروب الطويلة، أمر الآن بعمليات عسكرية في إيران دون تحديد موعد لانتهائها، رغم وعوده السابقة بعدم الانخراط في نزاعات أجنبية كبيرة.

وأشارت الشبكة، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إلى أن ترامب وصف حرب العراق بأنها "خطأ فادح" خلال حملته عام 2016، وأنه وعد أثناء رئاسته بعدم خوض حروب جديدة، لكنه نفّذ في هذه الفترة ضربات عسكرية في عدة دول، بما فيها العملية الأخيرة في فنزويلا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، والآن في إيران.

وقالت الشبكة إن البيت الأبيض برّر العملية العسكرية ضد إيران بأنها تهدف إلى الحد من قدرات الصواريخ الإيرانية، وتدمير البحرية الإيرانية، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وفق تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وأضافت الشبكة أن ترامب أشار إلى أن العمليات قد تستمر أطول من المدة المتوقعة (أربعة إلى خمسة أسابيع)، مؤكّدا أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على الاستمرار لمدة أطول إذا لزم الأمر.

وأكدت الشبكة أن ستة من أفراد القوات الأمريكية لقوا حتفهم حتى الآن خلال العمليات في إيران، وهو ما يمثل تغيرا كبيرا عن موقفه السابق المناهض للحروب الأبدية والذي أسهم في فوزه بانتخابات 2024.