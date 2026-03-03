قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد

أحمد سعيد

امتلأت أروقة الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء، بآلاف المصلين من ربوع الجمهورية ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثالثة عشرة من شهر رمضان المبارك. 

وانتظم المصلون وسط أجواء من الخشوع والتقوى، راجين رحمة الله ومغفرته، للاستمتاع بما تمتاز به ليالي الجامع الأزهر من أجواء روحانية فريدة على مدار الشهر الفضيل؛ إذ تُقام صلاتا العشاء والتراويح يوميًّا بالقراءات العشر، على أيدي نخبة من كبار قرّاء القرآن الكريم، في مشهد إيماني يعكس مكانة الأزهر العلمية والروحية في قلوب المسلمين.

الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر

وتقدَّم صفوف المصلين د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ود. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر وعلمائه. 

وأقيمت صلاة العشاء من سورة الحجر برواية ‏حفص عن عاصم، وأمّ المصلين فيها الدكتور أسامة الحديدي، بينما أقيمت صلاة التراويح من سورتي الحجر والنحل برواية قنبل عن ابن كثير المكي، وخلاد عن حمزة الكوفي، والدوري عن أبي عمرو البصري، وأمّ المصلين فيها الشيخ أحمد سعد العجمي، والشيخ عمرو فاروق، والشيخ أحمد زكي، بينما أمّ المصلين في ركعتي الشفع والوتر الشيخ كريم مسعود.

ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على جميع الصفحات والمنصات الإلكترونية التابعة للأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي، بجانب الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك، مع تقديم التغطية الإعلامية لكل ما يشهده الجامع الأزهر من فعاليات وملتقيات وندوات خلال شهر رمضان.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته خلال الشهر الكريم من خلال برنامج متكامل يشمل إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر، وصلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، وتنظيم (137) درسًا ومحاضرة بمشاركة نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد (130) مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا. 

إلى جانب تنظيم بيت الزكاة والصدقات موائد الإفطار والسحور اليومية بالجامع الأزهر للطلاب الوافدين بتقديم 10 آلاف وجبة إفطار وسحور يوميًّا، بإجمالي 300 ألف وجبة طوال الشهر، وذلك بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إطار دور الأزهر الديني والدعوي والاجتماعي، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

أروقة الجامع الأزهر الجامع الأزهر الأزهر الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر الليلة الثالثة عشرة من شهر رمضان شهر رمضان

