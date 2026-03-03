رسميًّا .. الأهلي يتسلم حكم كاس بأحقيته في بطولة الدوري

أعلن النادي الأهلي تسلم حكم المحكمة الرياضية الدولية كاس بأحقيته في بطولة الدوري الموسم الماضي، ورفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «قال الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، إن النادي تسلم رسميًّا مساء اليوم حكم المحكمة الرياضية الدولية «كاس» في الطعن المقدم بخصوص لقب الدوري المصري للموسم الماضي».

وأوضح البيان: «وقد جاء الحكم الصادر (29 صفحة) من «كاس» برفض الطعن المقدم من المنافس، والتأكيد على أحقية النادي الأهلي في بطولة الدوري، كما ألزمت «كاس» الطاعن بالمصاريف والأتعاب».