بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

عقب عودة الموظفون والعاملون فى مختلف القطاعات إلى أعمالهم، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بدأ البحث من جديد عن الإجازات الرسمية مدفوعة للعاملين بالدولة، سواء العاملين بالقطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، والذين تتجاوز أعدادهم 20 مليونا، إذ إنه من المقرر أن يحصل هؤلاء العاملون على 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة بعد أسبوعين من اليوم.

أول إجازة رسمية قادمة مدفوعة الأجر

ووفقا لمواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، فسوف تكون أول إجازة رسمية قادمة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، هي إجازة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1448 هجرية، والذي يحل على الأمة الإٍسلامية والعربية يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 الجاري، بمناسبة هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

ومن المقرر، أن يعتمد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرار ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية 1448 هجرية، من يوم الثلاثاء، الأول من شهر المحرم، إلى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، في ضوء القرار الوزاري السابق بترحيل الإجازات التي تتصادف مع بداية الأسبوع أو منتصفه إلى يوم الخميس من هذا الأسبوع لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في الجهات الحكومية على مدار الأسبوع، وبذلك يحصل العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة 3 أيام متصلة هي الخميس 18 يونيو، مضافا إليه يومي العطلة الأسبوعية، الجمعة والسبت 19 و20 يونيو 2026.

تشغيل العامل يوم الإجازة الرسمية مقابل تعويضه ماليا

ووفقا للمادة 126 من قانون العمل الجديد، يجوز لصاحب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء وتشغيل العامل يوم الإجازة الرسمية، إذا اقتضت حاجة العمل إلى تواجده بالمقر في ذلك اليوم، مقابل تعويضه ماليا عن يوم الإجازة بمثلي الأجرمحسوبا من إجمالي أجره الأساسي.

أيام إجازة رسمية الشهر المقبل

تتضمن قائمة الإجازات المرتقبة خلال يونيو أيضا، 4 أيام توافق عطلات نهاية الأسبوع "الجمعة"، تلرتفع الى 8 بالنسبة للعاملين بالقطاع العام "الجمعة والسبت"، إلى جانب الإجازة الرسمية الخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، والتى يحصل خلالها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والعديد من القطاعات على عطلة مدفوعة الأجر.

ومن المتوقع، أن تعلن الجهات الحكومية لاحقًا التفاصيل النهائية الخاصة بطريقة تطبيق إجازة 30 يونيو، سواء بموعدها الرسمى أو حال ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفق السياسة المتبعة فى تنظيم الإجازات الرسمية.

الإجازات المتبقية

يتبقى 5 عطلات رسمية فى 2026 يحصل عليها العاملون فى الدولة.

- تعد مناسبة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو، هى أول عطلة رسمية بعد إجازة عيد الأضحى.

- تليها ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو.

- فى يوليو، فيوافق يوم الخميس 23 يوليو ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، إحدى أبرز المحطات فى تاريخ مصر الحديث، والتى شهدت نهاية عصر الملكية وبداية عصر الجمهورية.

- فى أغسطس، يحتفل المسلمون بالمولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس.

- وتختتم الإجازات الرسمية فى أكتوبر، حيث يوافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر ذكرى عيد القوات المسلحة، احتفالًا بانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.