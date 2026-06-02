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كم يوما يتبقى على المولد النبوي الشريف 2026؟.. اعرف موعد الإجازة الرسمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كم يوما يتبقى على المولد النبوي الشريف 2026؟.. اعرف موعد الإجازة الرسمية

المولد النبوي الشريف 2026
المولد النبوي الشريف 2026
أحمد سعيد

ينتظر المسلمون موعد المولد النبوي الشريف 2026 للاحتفال بذكرى مولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبة دينية عظيمة يستذكر فيها المسلمون سيرته العطرة، وفي هذه الأثناء يبحث كثيرون مع اقتراب المناسبة عن تاريخ المولد النبوي 2026، وموعد الإجازة الرسمية، وأبرز الأعمال المستحبة في هذا اليوم المبارك وهو ما سوف نعرضه في السطور التالية.

متى موعد المولد النبوي الشريف 2026؟

موعد المولد النبوي الشريف 2026 سوف يوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، حيث يحتفل المؤمنون بهذه الذكرى العطرة بتلاوة القرآن الكريم والإكثار من الصلاة على النبي وغيرها من الأذكار.

كم يوما على موعد إجازة المولد النبوي

وقد يتساءل البعض عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف سواء للقطاع العام أو الخاص، حيث يتم ترحيل الإجازة ليوم آخر لتصبح إجازة المولد النبوي في مصر يوم الخميس 27 أغسطس.

ويتبقى على موعد المولد النبوي الشريف 86 يوما من الآن ويحتفل المسلمون بهذه المناسبة المحبوبة لدى قلوب المسلمين جميعا، حيث يفضل عدد كبير من المصريين إلى جانب الطرق الصوفية إقامة الإنشاد الديني في هذه المناسبة خلال مساجد أولياء الله الصالحين.

الأعمال المستحبة في ذكرى المولد النبوي

وكانت دار الإفتاء قد نصحت متاعبيها بالقيام بعدد من الأعمال التي يستحب فعلها لكل مسلم في ذكرى المولد النبوي وذلك في إطار الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم عبادات المولد النبوي :

  1. تلاوة القرآن الكريم.
  2.  الإكثار من ذكر الله.
  3.  الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
  4.  إطعام الطعام.
  5.  التصدق.
  6.  التهادي.
  7.  صلة الأرحام.
  8.  مدارسة السيرة النبوية.
  9.  التوسعة على الأهل والأقارب.
  10.  قراءة السيرة للأطفال.
  11.  تذكّر هديه مع أهل بيته.
  12.  الاجتماع على الذكر في المساجد.

حكم صيام يوم المولد النبوي

وبنيّت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام يوم المولد النبوي، حيث أكدت أنه يجوز شرعا صوم يوم المولد النبوي الشريف شكرا لله- تعالى- على هذه النعمة الكبرى؛ وهذا النوع من الصيام فعله النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فقد مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا من الصوم؟» قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام موسى عليه السلام شكرا لله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم»، فأمر أصحابه بالصوم. أخرجه أحمد.

وأوضحت دار الإفتاء إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيما إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتعمر بها الأرض، إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي في حياتنا؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم القدوة المطلقة؛ قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].

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