لأول مرة.. عبير صبري تفتح خزائن أسرار انفصالها عن أيمن البياع

فتحت الفنانة عبير صبري لأول مرة خزائن أسرار انفصالها عن زوجها السابق المحامي أيمن البياع، بعد زواج استمر 7 سنوات مؤكدة أنها لم تكن قادرة على تخطي الأمر نفسيا.

وقالت عبير صبري خلال حوارها مع الإعلامية هبة حيدري في برنامج "منا وفينا" المذاع عبر قناة المشهد: "أعلنت انفصالي بعد مدة طويلة من وقوع الطلاق، 6 أو 7 شهور، ومكنتش جاهزة نفسيا ولا صحيا إني أتعامل مع الواقع".

وأضافت عبير صبري : "كنت تعبانة جدا مابنامش خالص، وساعات أبص في المراية أقول لها إنت مين، حتى مكانش عندي قدرة أطبطب على نفسي".

زواج عبير صبري وايمن البياع

وتزوجت عبير صبري من أيمن البياع فى يوليو ٢٠١٨ وأقيم عقد القران بالسفارة المصرية بدبي، واقتصر الحضور على الأقارب والأهل.

كانت عبير صبري تحدثت عن نسبة التفاهم المرتفعة بينها وبين زوجها أيمن البياع فى تصريحات تلفزيونية.

وقالت عبير صبري :" نسبة التفاهم بيني وبين زوجي مرتفعة جدا لأنه مع مرور الوقت نتعرف على بعض أكثر ونستوعب بعض".

واكملت عبير صبري:" زوجي شقي أكتر مني ومع مرور الوقت بدأ يتحلى بالعديد من صفاتي الهادئة ، ونسبة التفاهم بيننا تتخطى الـ 80 %".

ولفتت عبير صبري:" انا مش باخد إذن زوجي في أدواري الفنية لكنني أحب أن احكي له عن أعمالي الفنية، وزوجي يتحمس لشغلي اكثر مني ".