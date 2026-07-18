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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيم كارداشيان ترد على منتقديها بعد وفاة جدتها: رسالتها الأخيرة أبكت الجمهور

كيم كارداشيان ترد على منتقديها بعد وفاة جدتها: صور العطلة كانت مجدولة ورسالتها الأخيرة أبكت الجمهور
كيم كارداشيان ترد على منتقديها بعد وفاة جدتها: صور العطلة كانت مجدولة ورسالتها الأخيرة أبكت الجمهور
أوركيد سامي

في أول تعليق لها بعد الجدل الذي أثارته صور عطلتها الأخيرة، خرجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن صمتها لتوضح حقيقة نشر تلك الصور بالتزامن مع إعلان وفاة جدتها ماري جو شانون، الشهيرة باسم "إم جي"، مؤكدة أن ما حدث لم يكن مقصودًا، وأنها كانت تعيش لحظات صعبة إلى جانب عائلتها خلال الأيام الأخيرة من حياة جدتها.

وأوضحت كيم كارداشيان أن الصور التي نشرتها من عطلتها على البحيرة لم يتم رفعها في ذلك التوقيت بشكل متعمد، بل كانت منشورات مجدولة مسبقًا قبل وفاة جدتها، وهو ما أدى إلى ظهورها بالتزامن مع إعلان الخبر الحزين، الأمر الذي دفع البعض إلى توجيه انتقادات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أنها قضت الأسبوع الأخير بالكامل برفقة والدتها كريس جينر وجدتها، مشيرة إلى أن العائلة كانت تحرص على التواجد إلى جانب "إم جي" حتى اللحظات الأخيرة، وأنهم يعيشون حالة من الحزن العميق بعد رحيلها، لافتة إلى أن تركيزهم خلال الفترة الحالية ينصب على الاحتفاء بحياتها وإرثها العائلي الكبير.

وبعد توضيحها لملابسات المنشور، شاركت كيم كارداشيان رسالة وداع مؤثرة عبر حساباتها الرسمية، عبّرت خلالها عن حجم العلاقة الاستثنائية التي جمعتها بجدتها، ووصفتها بأنها لم تكن مجرد جدة، بل أفضل صديقة لها، ورفيقة أسرارها، وتوأم روحها، مؤكدة أن رحيلها ترك فراغًا كبيرًا في حياتها.

واستعادت كيم جانبًا من ذكرياتها مع جدتها، موضحة أنها كانت صاحبة الفضل في منحها أول فرصة عمل داخل متجرها بمدينة سان دييغو، حيث تعلمت منها قيمة الالتزام، والانضباط، وأخلاقيات العمل، إلى جانب الثقة بالنفس والإصرار على تحقيق الأحلام، وهي المبادئ التي لا تزال تؤثر في شخصيتها ومسيرتها حتى اليوم.

وأضافت أن "إم جي" كانت القلب النابض للعائلة، وصاحبة الدور الأكبر في الحفاظ على ترابط أفرادها، إذ كانت تمنح الجميع الحب والدعم دون استثناء، وكانت الملاذ الآمن الذي يجمعهم دائمًا في مختلف الظروف.

واختتمت كيم رسالتها بكلمات مؤثرة، طلبت فيها من جدتها الراحلة أن تعانق والدها الراحل روبرت كارداشيان في السماء نيابة عنها، مؤكدة أنها ستظل حاضرة في قلبها وذكرياتها إلى الأبد، وأنها ستفتقدها كل يوم، واصفة إياها بأنها كانت واحدة من أعظم الأشخاص الذين عرفتهـم في حياتها.

https://www.instagram.com/p/Da3PMEnmPUQ/?igsh=MW4xaG56ZTQ3YThjMg==

https://www.instagram.com/p/Da3aBw-kkWG/?igsh=b3VsbWxlZzh3cHh5

كيم كارداشيان اخبار الفن نجوم الفن

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