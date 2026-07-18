نيران الحرب مستمرة.. إيران تستهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالكويت

أعلن الحرس الثورى الإيراني عن استهداف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت .

وأضاف الحرس الثورى: "استهدفنا مركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.. وقواتنا دمرت مركز بيانات استخبارية تابعة للجيش الأمريكي في البحرين".

كما سبق وأعلن الحرس الثوري الإيراني أمس، أنه أسقط مسيرة "آر كيو 11 ريفن" أمريكية بمنطقة رامشير في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وقال الحرس الثوري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن وحداته البحرية "ترصد وتراقب تحركات وتجهيزات الجيش الأمريكي بشكل مستمر"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تقرّب نفسها من ساعة الصفر لبدء العمليات ضد وحدات قيادتها المركزية في المنطقة".

في هذه الأثناء، أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية بتعرض محطة أخرى للطاقة الكهربائية وتقطير المياه لاعتداء إيراني.