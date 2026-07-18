حريق ضخم في جنوب النرويج يتسبب في تدمير أكثر من 100 منزل وإجلاء المئات

أعلن مسئولو الإنقاذ في النرويج، اليوم / السبت /، أن حريقا ضخما اندلع في جنوب البلاد تسبب في تدمير أكثر من مئة منزل و إجلاء مئات السكان عن منازلهم.

وأوضحت السلطات النرويجية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن الحريق لا يزال يجتاح منطقة سكنية كبيرة في بلدة "كروكستاديلفا" بمدينة "درامن"، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا عن غرب العاصمة أوسلو، كما امتدت ألسنة اللهب إلى غابة قريبة.

وتستمر جهود الإنقاذ من قبل نحو 80 رجلا من رجال الإطفاء الحريق بالتعاون مع أطقم الدفاع المدني، وقد اضطرت المروحيات، خلال الليلة الماضية، إلى تعليق عملياتها؛ تاركة الأطقم الأرضية تجابه الحريق وحدها.

وأفادمسئولون بأن فقدان الدعم الجوي في مكافحة الحريق يعد تحديا كبيرا، وقد يؤثر على جهود منع انتشاره.

وقد تلقى شخص العلاج اللازم بعد استنشاقه الدخان الناجم عن الحريق، وأصيب رجل إطفاء بإصابات طفيفة..فيما لم ترد أية تقارير عن فقدان أي شخص.

وقد أقامت البلدية مراكز إجلاء ودعم للنازحين، بينما لم يتضح على الفور أين بدأ الحريق أو كيف اندلع.

من جهته، عبر عمدة مدينة "درامن" كيل آرني هيرمانسن، عن صدمته إزاء اندلاع حريق بهذه الضخامة في المدينة، وتأثيره على الكثير من السكان، مؤكدا ضرورة اتباع إرشادات أجهزة الإطفاء والشرطة.