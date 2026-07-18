قبل مواجهة تحديد المركز الثالث ... تاريخ مواجهات فرنسا وانجلترا في كأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية منتصف ليل اليوم السبت لمتابعة مباراة منتخب فرنسا وانجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026.

التقى المنتخبان من قبل في 32 مباراة بمختلف المسابقات، من بينها ثلاث مواجهات في كأس العالم

وفازت إنجلترا في مباراتي دور المجموعات بنسختي 1966 (2-0) و1982 (3-1)، بينما حققت فرنسا الفوز في آخر مواجهة جمعتهما، وكانت في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بنتيجة 2-1 بهدفي أوريلين تشواميني وأوليفييه جيرو بينما سجل هاري كين هدف إنجلترا من ركلة جزاء، قبل أن يهدر الاخرى

وتخوض فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخها عقب تتويجها بالميدالية البرونزية عامي 1958 على حساب ألمانيا الغربية و1986 أمام بلجيكا بينما خسرت أمام بولندا في نسخة 1982.

أما منتخب إنجلترا فيخوض مباراة المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه عقب الهزيمة أمام إيطاليا في نسخة 1990، وأمام بلجيكا في نسخة 2018.

وتنطلق مباراة فرنسا وإنجلترا في تمام الساعة 12 منتصف ليل يوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية

وتذاع عبر قناتي BEIN SPORTS MAX 1، وBEIN SPORTS MAX 2