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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد موسى: منتخب الأرجنتين «سارق بطولات».. وكأس العالم 2026 موجهة

أحمد موسى
أحمد موسى
سارة عبد الله

شنّ الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على منتخب الأرجنتين والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معبرًا عن دعمه الكامل لمنتخب إسبانيا قبل المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على “فيسبوك”: “‏سكان العالم المتحضر جاهزين لتشجيع منتخب إسبانيا  أمام منتخب الفيفا الأرجنتيني سارق البطولات والمدعوم من التحكيم ولاعبه ميسي سارق مباريات مصر وإنجلترا وسويسرا والرأس الأخضر”.

وتابع: “‏لو هناك عدالة ستفوز إسبانيا بكأس العالم لأنها المنتخب الأفضل والأقوى ويمتلك لاعبين متميزين مثل لامين يامال ورودري وغيرهما. لكن ماتشات الأرجنتين كلها من بداية البطولة تحسم بالتحكيم وفقط وليس بأقدام لاعبيه الذين يجيدون فنون الضرب واللكم واستخدام كل الوسائل المجرمة وإيذاء اللاعبين في المنتخبات الأخرى والتحكيم معصوب العينين”.  

و‏أضاف: “كيف لبعض الناطقين بالعربية أن  يشجعوا منتخب الأرجنتين المدعوم من مجرم الحرب نتنياهو والمتطرف المجرم سموتريتش وتل أبيب كلها ولا يدعموا إسبانيا صاحبة المواقف القوية والداعمه للعرب وفلسطين.. أين حمرة الخجل؟”.

واستطرد: “‏بطولة كأس العالم ٢٠٢٦ موجهة وفاسدة.. كل شيء مرتب ومخطط من بداية تحديد المجموعات والمنتخب الذي يقف في طريق ميسي الفاسد ورفاقه من شلة البلطجية تأتي برعاية الفيفا والحكام المدلسين ونهاية إنفانتينو ستكون بعد تسليم البطولة لمنتخبه المفضل.. ‏دعواتنا للمنتخب الإسباني أن يكون بطل هذه النسخة.. ‏وكما توقعت نهاية ماتش إنجلترا أتوقع نفس النهاية لإسبانيا وأتمنى هذه المرة أن يصير العكس لكن أشك".

واختتم: “‏تعيين حكم نهائي كأس العالم عليه تريليون علامة استفهام، فهناك حكام أفضل منه ويملكوا شجاعة وقف الأرجنتين عن ممارسة شغبها وبلطجتها وضرب اللاعبين، لكن الفيفا تريد حكما ملاكي للص ميسي ورفاقه ليسرقوا بطولة ثانية كما سرقوا بطولة 2022 في قطر”.

احمد موسى الارجنتين واسبانيا نهائي كأس العالم

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