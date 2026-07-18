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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرانك دي بور: مصر كانت مفاجأة المونديال.. وشوبير أثبت نفسه أمام كبار العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

أثنى الهولندي فرانك دي بور، نجم منتخب هولندا السابق، على المستوى الذي ظهر به منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن "الفراعنة" كانوا من أبرز المنتخبات التي لفتت الأنظار خلال البطولة، رغم وداع المنافسات أمام الأرجنتين.

وقال دي بور، خلال استضافته في برنامج "من القاهرة" عبر قناة "أون سبورت ماكس"، إن المنتخب المصري نجح في تقديم مستويات قوية أمام منافسين كبار، وترك انطباعًا إيجابيًا لدى المتابعين، مشيرًا إلى أن الخروج أمام بطل العالم لا يقلل من قيمة ما قدمه الفريق في البطولة.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن جميع لاعبي منتخب مصر قدموا أداءً مميزًا، لافتًا إلى أنه تفاجأ بعدم الدفع بمحمد عمر مرموش منذ بداية مواجهة الأرجنتين، لكنه شدد على أن المنتخب ظهر بصورة جماعية قوية واستحق الإشادة.

وأشاد دي بور بالحارس مصطفى شوبير، معتبرًا أنه أحد أبرز نجوم البطولة، بعدما قدم مستويات مميزة، ونجح في التصدي لركلة جزاء سددها ليونيل ميسي، إلى جانب إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة خطيرة، وهو ما يعكس شخصيته القوية وقدرته على التألق أمام أفضل لاعبي العالم.

وعن الجدل التحكيمي في مواجهة مصر والأرجنتين، أوضح دي بور أن المباراة شهدت بعض الحالات المثيرة للنقاش، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المنتخب المصري قدم أداءً كبيرًا يستحق الفخر، حتى وإن كانت الجماهير تشعر بالحزن بعد الخروج من البطولة.

وتطرق دي بور إلى مستوى منتخب هولندا، معترفًا بأن الفريق لم يقدم البطولة المنتظرة، موضحًا أن الاعتماد على الأسلوب الدفاعي منح المنافسين أفضلية في العديد من المباريات.

وفيما يخص مستقبل محمد صلاح، أكد النجم الهولندي أن قائد منتخب مصر لا يزال قادرًا على تقديم الكثير في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن خوض تجربة في الدوري التركي قد يكون خيارًا ناجحًا بالنسبة له إذا قرر ذلك.

كما كشف دي بور أنه يرشح منتخب إسبانيا للفوز بلقب كأس العالم، معترفًا في الوقت نفسه بقوة المنتخب الأرجنتيني، ومتوقعًا نهائيًا مثيرًا بين المنتخبين.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أنه تلقى عرضًا قبل عامين لتدريب أحد أندية الدوري المصري، لكنه فضّل عدم العودة إلى التدريب في ذلك الوقت، من أجل التفرغ لحياته الأسرية، رافضًا الكشف عن هوية النادي الذي تقدم له بالعرض

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