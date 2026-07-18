ترامب يرفع السرية عن وثائق تمثل خرقًا لنظام الانتخابات

كشف ترامب عن "أكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات انتخابية في التاريخ"، حسبما زعمت إدارته.

ودعا الكونجرس إلى إقرار قانون "إنقاذ أمريكا" الخاص بإثبات هوية الناخبين.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب وجّهه إلى الأمريكيين من البيت الأبيض، رفع السرية عن وثائق ومعلومات استخباراتية قال إنها تكشف «نقاط ضعف صادمة» في نظام الانتخابات الأمريكي.

وحذّر ترامب من أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة معرّض لخطر اختراق أجنبي واسع، مشيراً إلى أن بيانات ملايين الناخبين الأمريكيين أصبحت في حوزة دول أجنبية.

وقال إن النظام الانتخابي الأمريكي يعاني مواطن ضعف خطيرة، مؤكداً أن إدارته لن تسمح باستمرار هذا الوضع.