قوة البحرين: منظومتنا الدفاعية دمرت الاعتداءات الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.

قالت القيادة العامة أنه، بإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين، واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2026.

وأكدت القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية.

وكذلك، على أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما أهابت بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني ، والإبلاغ عنها فوراً.

أشارت إلى أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.

أكدت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس، ذوداً عن الوطن وحفاظاً على أمنه واستقراره.