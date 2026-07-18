محمد إمام يحذف منشور أزمة الإيرادات استجابةً لطلب أشرف زكي

استجاب الفنان محمد إمام لطلب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وقام بحذف المنشور الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بشأن المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بينه وبين الفنان أحمد العوضي.

وكانت قد بدأت الحرب الكلامية بين الفنان أحمد العوضي والفنان محمد إمام، على السوشيال ميديا مؤخرا، بسبب إيرادات فيلمي (صقر وكناريا وشمشون ودليلة) المعروضان بالسينمات حاليا.

بداية الحرب الكلامية والتلاسن جائت من منشور أحمد العوضي، الذي كتب: «مش عارف ليه والله الناس بتزود في الايرادات بالأونطة.. قالك احنا جايبين ٦ مليون يوم ماتش مصر والارجنتين .. كنت بتعرضو الماتش في السينما ولا ايه».

وبعدها بدقائق قليلة، رد محمد إمام، بمنشور كتب فيه: «جزء بسيط من ايرادات امبارح في السينمات .. مش عارف ليه في ناس بتزود في الايرادات علشان يبانوا ناجحين .. معلش».

وتشهد تقارير إيرادات الأفلام المعروضة بالسينمات حاليا، تضارب في الأرقام في ظل التصارع على صدارة شباك التذاكر بين فيلمي (صقر وكناريا وشمشون ودليلة).

فهناك تقارير إيرادات تكشف عن صدارة فيلم شمشون ودليلة لـ أحمد العوضي ومي عمر، وتصدره، بينما تبرز تقارير أخرى تصدر فيلم صقر وكناريا لـ محمد إمام وشيكو، وتحقيقه أعلى إيرادات.

بينما تظهر أي بيانات رسمية عن غرفة صناعة السينما أو شركات التوزيع، لبيان الأرقام الحقيقية للأفلام حتى الآن.