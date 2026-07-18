تشكيل إنجلترا المتوقع أمام فرنسا في كأس العالم 2026

استقر الجهاز الفني لمنتخب إنجلترا على ملامح التشكيل لمواجهة فرنسا صباح يوم الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب إنجلترا أمام فرنسا بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ريس جيمس – جون ستونز – مارك جيهي - دجيد سبينس.

خط الوسط: ديكلان رايس – إليوت أندرسون – جود بيلينجهام.

وفي الهجوم: مورجان روجرز – هاري كين – أنتوني جوردان.

وتنطلق مباراة فرنسا وإنجلترا في تمام الساعة 12 منتصف ليل يوم السبت (صباح الأحد) بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناتي BEIN SPORTS MAX 1، وBEIN SPORTS MAX 2 بتعليق خليل البوشي وجواد بده.