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3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
عبد العزيز جمال

حسم مجلس الوزراء الجدل حول موعد إجازة 23 يوليو، بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات الحكومية وعدد من قطاعات الدولة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق الجداول التي تحددها الجهات المختصة.

ويأتي إعلان الخميس 23 يوليو إجازة رسمية في إطار جدول الإجازات الرسمية المعتمد لعام 2026، حيث ينتظر ملايين الموظفين والعاملين تفاصيل تطبيق القرار، والفئات المستفيدة منه، وما إذا كانت العطلة ستمتد لعدة أيام متصلة.

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الخميس 23 يوليو إجازة رسمية بقرار من مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

وأكد القرار أن أعمال الامتحانات، حال وجودها، ستستمر في مواعيدها المحددة من قبل الجهات المختصة، ولن يطرأ عليها أي تعديل بسبب الإجازة.

الفئات المستفيدة من إجازة 23 يوليو 2026

يشمل قرار الخميس 23 يوليو إجازة رسمية عددًا كبيرًا من العاملين في مؤسسات الدولة، وهم:

  • العاملون في الوزارات.
  • العاملون بالمصالح الحكومية.
  • العاملون بالهيئات العامة.
  • العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
  • العاملون بشركات القطاع العام.
  • العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

كما ينتظر العاملون في القطاع الخاص القرار الذي تصدره وزارة العمل لتنظيم الإجازة داخل منشآت القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل.

هل تمتد الإجازة إلى 3 أيام؟

يحظى قرار الخميس 23 يوليو إجازة رسمية باهتمام واسع، لأنه يمنح شريحة كبيرة من الموظفين فرصة للحصول على عطلة طويلة.

وبالنسبة للعاملين الذين يحصلون على عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ستكون الإجازة كالتالي:

  • الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية.
  • الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.
  • السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية.

وبذلك تمتد الإجازة إلى ثلاثة أيام متتالية، على أن يعود الموظفون إلى أعمالهم صباح الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

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هل إجازة 23 يوليو مدفوعة الأجر؟

نعم، تعد الخميس 23 يوليو إجازة رسمية من الإجازات الوطنية التي تمنح بأجر كامل للعاملين في الجهات التي يشملها قرار مجلس الوزراء.

وتحرص الحكومة على منح العاملين هذه الإجازة باعتبارها إحدى المناسبات الوطنية المهمة، مع الالتزام بضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية والخدمات الأساسية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار خلال العطلات الرسمية.

استمرار الامتحانات رغم الإجازة

أكد مجلس الوزراء أن قرار الخميس 23 يوليو إجازة رسمية لا يشمل تأجيل الامتحانات أو تغيير مواعيدها.

وأوضح أن جميع الامتحانات ستعقد في المواعيد المحددة مسبقًا من قبل الجهات التعليمية المختصة، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية وعدم التأثير على الجداول الزمنية للامتحانات.

إجازة البنوك

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب إنه سيستأنف عمل البنوك يوم الأحد من الأسبوع اللاحق له.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري فإن أخر يوم عمل في البنوك المصرية وفروعها علي مستوى الجمهورية سيكون مساء الأربعاء المقبل.

وحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري فإن البنوك المصرية ستحصل على 3 أيام إجازة متصلة تبدأ من الخميس المقبل حتي مساء السبت من الأسبوع التالي له بمناسبة حلول يومي الراحة المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026

بعد الخميس 23 يوليو إجازة رسمية، يتبقى عدد من الإجازات الرسمية خلال العام الجاري، وهي:

  • المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.
  • عيد القوات المسلحة الموافق الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

وتصدر القرارات التنفيذية الخاصة بهذه المناسبات قبل موعدها بوقت كافٍ لتحديد آلية تطبيقها على العاملين في مختلف القطاعات.

موعد إجازة المولد النبوي 2026

تحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وفق جدول الإجازات الرسمية المعتمد.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا قبل المناسبة يحدد كيفية تطبيق الإجازة على العاملين في الدولة والقطاع الخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

توافق إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وتعد آخر الإجازات الرسمية المدرجة ضمن جدول العطلات الرسمية لهذا العام.

ويصدر القرار التنفيذي الخاص بها قبل موعدها وفقًا للإجراءات المعتادة.

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أهمية إجازة ثورة 23 يوليو

تمثل ذكرى ثورة 23 يوليو إحدى أبرز المناسبات الوطنية في مصر، إذ ترتبط بتحولات تاريخية وسياسية كبيرة شهدتها البلاد منذ عام 1952، ولذلك تحرص الدولة على اعتبارها إجازة رسمية سنوية تمنح للعاملين في مختلف الجهات الحكومية والعديد من القطاعات الأخرى.

كما تمثل الإجازة فرصة للمواطنين لقضاء وقت مع الأسرة أو السفر أو الحصول على قسط من الراحة، خاصة مع تزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لعدد كبير من الموظفين.

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