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حلمي عبد الباقي لـ صدى البلد : «فارقني» كانت مؤجلة .. والذكاء الاصطناعي نقل إحساس الأغنية للجمهور | فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلمي عبد الباقي لـ صدى البلد : «فارقني» كانت مؤجلة .. والذكاء الاصطناعي نقل إحساس الأغنية للجمهور | فيديو

الفنان حلمي عبد الباقي
الفنان حلمي عبد الباقي
تصوير كيرليس صلاح   -  
أوركيد سامي

تحدث الفنان حلمي عبد الباقي خلال ندوة تكريمه الخاصة بموقع صدى البلد، عن كواليس أحدث أغانيه «فارقني»، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، مؤكدًا سعادته بالتفاعل الواسع الذي حصدته من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وقال حلمي عبد الباقي إن كلمات الأغنية كانت موجودة معه منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن ارتباطاته وانشغالاته الفنية تسببت في تأجيل تنفيذها وطرحها، حتى جاءت اللحظة المناسبة لتخرج إلى النور.

وأوضح أن الأغنية لفتت انتباهه منذ اللحظة الأولى، سواء من خلال كلماتها أو لحنها، مؤكدًا أنه يميل دائمًا إلى الأغاني الدرامية والرومانسية التي تحمل إحساسًا صادقًا وتصل إلى الجمهور بسهولة.

وكشف حلمي عبد الباقي عن كواليس تصوير الفيديو كليب، موضحًا أنه استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي في جزء من الكليب، بينما تم تصوير الجزء الآخر بالطريقة التقليدية، مشيرًا إلى أن المزج بين الطريقتين ساهم في تقديم الحالة الدرامية والرومانسية التي تعبر عنها الأغنية بالشكل الذي كان يتطلع إليه.

وأضاف أن اسم الأغنية لم يكن «فارقني» في البداية، بل كان يحمل اسم «نويت تبعد»، إلا أنه قرر تغييره قبل الطرح، بعدما شعر أن اسم «فارقني» أكثر قوة وجاذبية، وسيظل عالقًا في أذهان الجمهور بشكل أكبر، وهو ما أثبتته ردود الأفعال بعد صدور الأغنية.

وأعرب حلمي عبد الباقي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته الأغنية، مؤكدًا أن تفاعل الجمهور معها فاق توقعاته، وهو ما منحه دافعًا قويًا للاستمرار في تقديم أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه قائلًا إنه يدرك أنه يغيب أحيانًا عن جمهوره لفترات، لكنه قرر خلال المرحلة المقبلة ألا يبتعد كثيرًا، وأن يحرص على طرح أعمال غنائية بشكل مستمر، متمنيًا أن تنال أغانيه المقبلة إعجاب الجمهور وتحافظ على الثقة والمحبة التي يحظى بها منهم.


 

الفنان حلمي عبد الباقي اخبار الفن نجوم الفن

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