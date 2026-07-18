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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
أسماء عبد الحفيظ

تُعد البطاطس من أكثر الأطعمة استخدامًا في المنازل، لذلك تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تقشيرها وتخزينها لتوفير الوقت. لكن يبقى السؤال: هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟ والإجابة هي نعم، ولكن ليس بالطريقة التي يعتقدها البعض، إذ إن تجميد البطاطس النيئة مباشرة قد يؤثر في مذاقها وقوامها بعد الطهي، للشيف محمود العمدة.

لماذا لا يُنصح بتجميد البطاطس النيئة مباشرة؟

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الماء، وعند تجميدها وهي نيئة تتكون بلورات ثلج داخل أنسجتها، مما يؤدي إلى:

  • تغير القوام لتصبح طرية أو مهترئة بعد إذابتها.
  • تغير اللون إلى البني أو الرمادي.
  • فقدان جزء من النكهة الطبيعية.
  • لهذا السبب يُفضل تجهيز البطاطس قبل وضعها في الفريزر.

الطريقة الصحيحة لتجميد البطاطس بعد تقشيرها

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

للحصول على أفضل نتيجة، اتبعي هذه الخطوات:

  • اغسلي البطاطس جيدًا بعد تقشيرها وقطعيها حسب الاستخدام أصابع، مكعبات أو شرائح
  • اسلقيها في ماء مغلي لمدة تتراوح بين 2 و5 دقائق حسب حجم القطع، وهي خطوة تُعرف بالسلق السريع.
  • انقليها مباشرة إلى وعاء يحتوي على ماء مثلج لإيقاف عملية الطهي.
  • جففيها جيدًا باستخدام منشفة نظيفة أو مناديل مطبخ.
  • وزعيها في أكياس أو علب مخصصة للتجميد مع إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء.
  • ضعي عليها تاريخ التخزين ثم احفظيها في الفريزر.

هل يمكن حفظ البطاطس المقشرة في الثلاجة؟

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

إذا كنتِ ستستخدمينها خلال 24 ساعة، فيمكن وضعها في وعاء مملوء بالماء البارد داخل الثلاجة حتى لا يتغير لونها. لكن لا يُفضل تركها بهذه الطريقة لفترة أطول لأنها قد تفقد جزءًا من قيمتها الغذائية وقوامها.

مدة صلاحية البطاطس المجمدة

عند تجميد البطاطس بالطريقة الصحيحة، يمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا مع الحفاظ على أفضل جودة، بشرط ثبات درجة حرارة التجميد وعدم تكرار إذابتها وإعادة تجميدها.

هل يجب إذابة البطاطس قبل الطهي؟

في أغلب الحالات لا. يمكن طهي البطاطس المجمدة مباشرة سواء بالقلي أو الخبز في الفرن أو إضافتها لبعض الأطباق، إذ يساعد ذلك على الحفاظ على قوامها ويمنعها من أن تصبح لينة أكثر من اللازم.

أخطاء شائعة عند تجميد البطاطس

  • تجميد البطاطس النيئة دون سلق سريع.
  • عدم تجفيفها جيدًا قبل التجميد، مما يؤدي إلى تكوّن الثلج.
  • استخدام أكياس غير محكمة الغلق.
  • إعادة تجميد البطاطس بعد إذابتها.
  • تخزينها بجوار أطعمة ذات روائح قوية قد تمتصها.
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هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟.. الطريقة الصحيحة للحفاظ على الطعم والقوام

هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟
هل يمكن تجميد البطاطس بعد تقشيرها؟

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