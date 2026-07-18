تركي آل الشيخ يعلق على فيديو إبراهيم الصعيدي: “حابب أقابله”

أثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تفاعلًا واسعًا بعدما نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” ظهر خلاله رجل يدعى إبراهيم الصعيدي أثناء أداء تدريبات قتالية، معلقًا على المنشور بعبارة: “حابب أقابله”.

وجاء تعليق آل الشيخ على الفيديو، الذي يُظهر إبراهيم الصعيدي وهو يستعرض سرعة رد فعله ومهاراته في التدريبات، ليحظى المنشور بتفاعل كبير من المتابعين، الذين تداولوا التعليق على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي

ومن ناحية أخرى نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أنباء دخول رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي ضمن شركة كرة القدم الجديدة بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع فيسبوك: كل ما يتردد بشأن دخول الخريجي لدعم نادي الزمالك "غير صحيح على الإطلاق".

كما نشر آل الشيخ تدوينة نقل فيها عن الخريجي وجاءت كالاتي: ما يتم تداوله بشأن رغبتنا في الاستثمار في أحد الأندية المصرية غير صحيح، ونتمنى دائمًا للرياضة المصرية المزيد من التطور والنمو.

وتداولت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية أن محمد الخريجي سيكون ضمن المساهمين في شركة كرة القدم الجديدة بنادي الزمالك.