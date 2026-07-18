شريف منير يحيي حفلة «نوستالجيا» في الأوبرا.. ويعد الجمهور بأغاني ومفاجآت

روج الفنان شريف منير لحفله الغنائي المرتقب «نوستالجيا»، والمقرر إقامته يوم 28 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، موجهًا رسالة خاصة إلى جمهوره.

وأكد شريف منير في الفيديو أن الحفل يأتي استجابة لرغبة الجمهور، قائلاً: «بناءً على طلبكم.. حفلة نوستالجيا، هنغني أغاني الذكريات، وفي مفاجآت كتير بنحضرها ليكم»، داعيًا جمهوره للحضور والاستمتاع بأمسية مليئة بالأغاني التي ارتبطت بذكريات أجيال مختلفة.

ومن المقرر أن يقدم شريف منير خلال الحفل مجموعة من أشهر الأغنيات الكلاسيكية وأغاني الزمن الجميل التي يعشقها الجمهور من خلال الدرامز ، إلى جانب عدد من الفقرات والمفاجآت الفنية التي يتم التحضير لها خصيصًا لهذه الليلة، في أجواء تحمل طابع الحنين والنوستالجيا.

ويقام الحفل يوم 28 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، خاصة بعد التفاعل الواسع مع الإعلان الرسمي للحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد حفل «نوستالجيا» واحدًا من أبرز الحفلات المنتظرة خلال موسم الصيف، إذ يراهن على إعادة إحياء أجمل ذكريات الموسيقى العربية، في تجربة فنية و الأجواء الكلاسيكية والمفاجآت التي وعد بها شريف منير جمهوره.