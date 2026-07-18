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نادي تركي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح.. ما الجديد؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي تركي يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح.. ما الجديد؟

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

اقترب نادي بشكتاش التركي من إبرام صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كشفت تقارير صحفية عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.


 

وذكرت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن اتفاق شفهي يحدد الخطوط العريضة للعقد، في انتظار الانتهاء من الإجراءات النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وبحسب التفاصيل المتداولة، فإن العقد المقترح يمتد لموسم واحد، مع وجود بند يمنح الطرفين حق التمديد لموسم إضافي، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى عشرة ملايين يورو، إلى جانب مكافآت مالية قد تبلغ مليوني يورو، وفقًا لما سيحققه من أهداف وإنجازات مع الفريق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة بشكتاش لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، في إطار سعي إدارة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعالمية، حيث يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات على مدار مسيرته الاحترافية، وهو ما يجعل أي نادٍ يسعى للحصول على خدماته يطمح للاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية الكبيرة داخل الملعب.

وخلال الموسم الماضي، شارك صلاح في 41 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا، إلى جانب صناعة 10 أهداف لزملائه، ليؤكد استمراره في تقديم مستويات مميزة رغم بلوغه الرابعة والثلاثين من عمره.


 

وتشير البيانات الخاصة بالقيمة السوقية للاعب إلى أنها تُقدَّر بنحو 22 مليون يورو، بينما تترقب جماهير بشكتاش وعشاق الكرة المصرية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في ظل انتظار استكمال المفاوضات وإنهاء التفاصيل الإدارية والمالية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة إذا توصلت جميع الأطراف إلى الاتفاق النهائي


 

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول اخبار الرياضة

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