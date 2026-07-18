الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدى الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.

ومن جديد ؛ نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما ناشدت الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

واستهدفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإيراني قواعد ومراكز استراتيجية تابعة للجيش الأمريكي في الأردن والكويت وذلك وفي إطار المرحلة الرابعة عشرة من عمليات "صاعقة".

وذكرت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان، انه وفي إطار الرد الساحق والمؤثر من قبل الجيش الإيراني باستهداف الأصول الاستراتيجية ومراكز القيادة والسيطرة والبنى التحتية للجاهزية وأنظمة الدفاع التابعة للجيش الأمريكي الارهابي، استهدفت الطائرات المسيرة الانقضاضية التابعة للجيش الإيراني، قبل ساعات، في اطار عمليات "صاعقة" مستودع ذخيرة تابعًا للجيش الأمريكي في معسكر العديري، ومباني المقر ومستودعات الذخيرة التابعة لهذا الجيش في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت.

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وقال أيضا : يُعدّ معسكر العديري أحد أهم مراكز دعم وإعادة تنظيم القوات الأمريكية، كما تُعتبر قاعدة علي السالم من أكبر مراكز دعم وتنسيق العمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي.

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وأضاف البيان: استمرارا لهذه الهجمات، استُهدفت خزانات وقود الجيش الاميركي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات طائرات مسيّرة.

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وتابع البيان: بفضل موقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية الحديثة فيها، فضلاً عن الاستثمارات الأمريكية الضخمة، أصبحت قاعدة الأزرق الجوية في الأردن قاعدة حيوية للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في السيطرة على المنطقة والعمليات العسكرية في غرب آسيا.