القبض على 5 أشخاص استعرضوا بدرجاتهم النارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى دراجات نارية بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالغربية مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.







بالفحص أمكن تحديد وضبط ( 5 ) دراجات نارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها ومرافقيهم (8 أشخاص ، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 3 الجارى حال سيرهم بدائرة مركز شرطة السنطة بقصد الإستعراض.





تم التحفظ على الدراجات النارية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





