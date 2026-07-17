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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية وملاكي بخط طنطا - كفر الزيات

حادث انقلاب سيارة بالغربية
حادث انقلاب سيارة بالغربية
الغربية أحمد علي

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب آخر بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث على الطريق الزراعي السريع (طنطا – كفر الزيات)، أمام قرية كفر المنشية التابعة لمحافظة الغربية، أثناء استقلالهما دراجة نارية.

تفاصيل الحادث 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ حول الحادث المشار إليه .

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

نقل ضحايا حادث 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حادث مروري وفاة شاب انقلاب سيارة ملاكي طنطا كفر الزيات

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