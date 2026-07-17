فرج عامر يكشف عن موقف عدد من لاعبي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن آخر تصور لموقف عدد من لاعبي النادي الأهلي، مؤكدًا الاستقرار على استمرار محمد علي بن رمضان مع الفريق، مع اتجاه لإعارة كل من مصطفى العش وعمر الساعي إلى المصري، بالإضافة إلى إعارة أو بيع الثنائي عمر كمال عبد الواحد وأحمد عيد. كما أشار إلى أن محمد مجدي "أفشة" يتجه حتى الآن للخروج على سبيل الإعارة، بينما أصبح بيع محمد شريف هو الأقرب.

لاعبين الأهلي

وأضاف فرج عامر أن الأهلي سيقوم بقيد الرباعي رضا سليم، ونيتشو جراديشار، وأشرف داري، ومحمد الضاوي "كريستو" في القائمة المبدئية، لحين تسويقهم أو بيعهم، حتى لا يصبحوا لاعبين أحرار في حال استبعادهم من القائمة. كما أوضح أن الثلاثي أحمد رضا، وعمر سيد معوض، ومحمد عبد الله سيستمرون مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن محمد شكري بات قريبًا من الانتقال إلى المصري، فيما يتجه أحمد نبيل "كباكا" للإعارة إلى زد، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة الأهلي لإعادة ترتيب قائمته قبل بداية الموسم الجديد، مع استمرار العمل على حسم ملفات الراحلين والصفقات الجديدة.