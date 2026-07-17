تعاقدات أكاديميات الزمالك تتجاوز 93 مليون جنيه لتعظيم موارد النادي

كشف الإعلامي مينا ماهر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قيمة التعاقدات الخاصة بأكاديميات نادي الزمالك تجاوزت 93 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى زيادة موارد النادي المالية واستثمار علامته التجارية بشكل أكبر.

الزمالك

وأشار مينا ماهر إلى أن إدارة الزمالك تعمل على توسيع نشاط الأكاديميات باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل، من خلال استقطاب المواهب وتنمية قاعدة الناشئين، إلى جانب تحقيق عوائد مالية تدعم استقرار النادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة الزمالك لتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد على الموارد التقليدية، مع الاستفادة من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي داخل مصر وخارجها، بما يعزز من قيمة علامته التجارية خلال الفترة المقبلة.