في اتصال مع نظيره الأردني.. وزير الخارجية السعودي يدين اعتداءات إيران على الأردن

أدان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع الأردن ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الاتصال تناول التطورات الأمنية في المنطقة، وما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" التي استهدفت الأردن، حيث شدد الأمير فيصل بن فرحان على رفض المملكة لأي أعمال تمس أمن الأردن أو تهدد سلامة أراضيه، مؤكدًا وقوف الرياض إلى جانب عمّان في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها الوطني.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن تقديره لموقف المملكة العربية السعودية، مشيدًا بما وصفه بالدعم السعودي المستمر للأردن في مختلف الظروف. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأوضح البيان أن الوزيرين شددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم انتهاك أجوائها أو أراضيها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل على معالجة الأزمات الإقليمية عبر الوسائل الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، وما رافقها من اعتراض الأردن لأجسام جوية دخلت مجاله الجوي، في إطار ما أكدته السلطات الأردنية بأنه إجراء يهدف إلى حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها، دون الانخراط في الصراع الدائر.